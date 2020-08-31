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КХЛ

Матчи КХЛ в Казахстане, Череповце и Новосибирске будут проводиться без зрителей

Старт сезона в КХЛ запланирован на 2 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Казахстане, Череповце и Новосибирске будут проходить без зрителей. Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов, чей комментарий приводит пресс-служба лиги.

"По состоянию на 30 августа матчи без зрителей будут вынуждены проводить в Казахстане, Череповце и Новосибирске. На остальных аренах вместимость варьируется. Универсальной формулы здесь нет и не может быть", - сказал Морозов.

Старт сезона в КХЛ запланирован на 2 сентября. В первом матче нового сезона встретятся московский ЦСКА и казанский "Ак Барс".

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