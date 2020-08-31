Гендиректор ФК "Ахмат" после поражения от ЦСКА призвал не критиковать судей

"Ахмат" в воскресенье в Грозном в матче шестого тура РПЛ проиграл ЦСКА со счетом 0:3. На встрече не использовалась система видеоассистента рефери (VAR). В первом тайме при счете 1:0 в пользу гостей главный арбитр встречи Сергей Иванов не стал назначать пенальти в ворота армейцев после того, как мяч попал в руку защитнику Георгию Щенникову. В концовке встречи при счете 0:3 не был засчитан гол хозяев, потому что ассистент рефери зафиксировал офсайд.

"Игрой довольны, а результатом - нет. Давайте не будем оценивать судейство. Уже столько на судей вылили. Зачем продолжаем делать это, непонятно", - сказал Айдамиров.

"Их решения вызывают споры, но и футболисты с метра не забивают в пустые ворота, они тоже ошибаются. Чем больше мы будем говорить в этом ключе, тем больше будет напряжения. Давайте оставим их - других судей у нас нет", - добавил гендиректор "Ахмата".

С начала сезона с публичной критикой работы судей выступали владелец "Спартака" Леонид Федун, председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов, которые заявляли о желании снять команды с чемпионата, а также руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев. По мнению гендиректора "Ахмата", обсуждение ошибок судей и того, были ли они преднамеренными, излишне. "Это уже доходит до маразма! Чуть что, все говорят, давайте их на детектор лжи", - отметил Айдамиров.

"Ахмат" после шести туров занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков. Отставание от занимающего первую строчку "Спартака" составляет четыре очка. В седьмом туре грозненцы дома сыграют с "Сочи", который замыкает тройку лидеров РПЛ. Встреча состоится после двухнедельной паузы в чемпионате, связанной с играми сборных; точная дата матча пока не утверждена.