Минское "Динамо" гарантировало КХЛ безопасность для команд на матчах в Белоруссии

ТАСС, 31 августа. Минское "Динамо" уведомило Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) о гарантиях безопасности для команд, которые собираются приехать в столицу Белоруссии на матчи чемпионата. Об этом рассказал президент КХЛ Алексей Морозов, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

Ранее пресс-служба финского "Йокерита" сообщила ТАСС, что клуб просил "Динамо" перенести матч, намеченный на 3 сентября, учитывая нынешнюю политическую ситуацию в стране после президентских выборов.