Минское "Динамо" гарантировало КХЛ безопасность для команд на матчах в Белоруссии

ТАСС, 31 августа. Минское "Динамо" уведомило Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) о гарантиях безопасности для команд, которые собираются приехать в столицу Белоруссии на матчи чемпионата. Об этом рассказал президент КХЛ Алексей Морозов, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.
Ранее пресс-служба финского "Йокерита" сообщила ТАСС, что клуб просил "Динамо" перенести матч, намеченный на 3 сентября, учитывая нынешнюю политическую ситуацию в стране после президентских выборов.
"Минское "Динамо" - полноправный член КХЛ, который живет по существующим единым для всех клубов правилам. Лига поддерживает с ним постоянную связь, клуб прислал официальное письмо, в котором гарантирует безопасное пребывание команд на территории государства", - сказал Морозов.
"Динамовцы провели предсезонную подготовку, сыграли несколько товарищеских матчей, приняли участие в Кубке Салея. В расположение команды прибыли иностранные хоккеисты. На данный момент я не вижу причин для того, чтобы какой-либо клуб отменял поездку в Минск. Хоккей - территория уважения", - добавил он.
Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября.