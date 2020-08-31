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КХЛ

В КХЛ выявлен 131 случай заражения коронавирусом у игроков, 57 человек выздоровели

Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Среди игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выявлен 131 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил президент лиги Алексей Морозов, комментарий которого приводит пресс-служба КХЛ.

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Среди них 57 игроков уже восстановились и приступили к тренировкам.

"По состоянию на 30 августа общее количество заболевших в клубах КХЛ игроков составляет 131 человек, из которых 57 уже выздоровели и приступили к тренировкам. Отмечу, что заболевание у всех проходило в легкой форме, они были под постоянным наблюдением клубных врачей, медицинская служба КХЛ также мониторила состояние их здоровья", - рассказал Морозов.

Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября.

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