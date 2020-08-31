Резерв ХК "Салават Юлаев" для усиления состава - меньше 100 млн рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Салават Юлаев" может при укреплении состава рассчитывать на сумму меньше 100 млн рублей под потолком зарплат. Об этом журналистам сообщил генеральный директор уфимского клуба Александр Курносов.
Потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с предстоящего сезона составит 900 млн рублей без возможностей его превышения.
"У нас есть резерв финансов для дальнейшего усиления. Сейчас некоторые игроки переподписали контракты. У нас свободно меньше 100 млн рублей", - сказал Курносов.
Гендиректор клуба также сообщил, что у главного тренера команды Томи Лямся огромный кредит доверия. "У команды одна цель - выиграть Кубок Гагарина", - отметил Курносов.
Капитаном "Салавата" в предстоящем сезоне будет защитник Григорий Панин, его ассистентами - форварды Владимир Жарков и Теему Хартикайнен.