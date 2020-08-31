Резерв ХК "Салават Юлаев" для усиления состава - меньше 100 млн рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Салават Юлаев" может при укреплении состава рассчитывать на сумму меньше 100 млн рублей под потолком зарплат. Об этом журналистам сообщил генеральный директор уфимского клуба Александр Курносов.

Гендиректор "Салавата Юлаева" считает, что угрозы участию клуба в чемпионате КХЛ нет

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Потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с предстоящего сезона составит 900 млн рублей без возможностей его превышения.

"У нас есть резерв финансов для дальнейшего усиления. Сейчас некоторые игроки переподписали контракты. У нас свободно меньше 100 млн рублей", - сказал Курносов.

Гендиректор клуба также сообщил, что у главного тренера команды Томи Лямся огромный кредит доверия. "У команды одна цель - выиграть Кубок Гагарина", - отметил Курносов.

Капитаном "Салавата" в предстоящем сезоне будет защитник Григорий Панин, его ассистентами - форварды Владимир Жарков и Теему Хартикайнен.