Морозов: иностранцы ХК "Куньлунь" в ближайшее время получат российские визы

В расположении "Куньлуня", который проведет домашние матчи в подмосковных Мытищах, находятся пока лишь российские игроки.

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Иностранные игроки пекинского клуба "Куньлунь Ред Стар" получат въездные визы в ближайшее время, чтобы присоединиться к команде для участия в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом рассказал президент КХЛ Алексей Морозов, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

"Ситуация находится в стадии разрешения. В ближайшие дни иностранные игроки и персонал клуба смогут получить российские визы. Да, команда, по сути, начнет сезон с листа, но все стороны сделали все от них зависящее, чтобы ускорить процесс оформления документов. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Министерство спорта России, аппарат правительства, которые помогают нам на протяжении всего межсезонья", - сказал Морозов.

Глава КХЛ также рассказал, что для проведения матчей российскими клубами в других странах или передвижения между ними идет процесс оформления приглашений и многократных виз членам команд КХЛ.

"Пока порядок будет таким: списки с составом делегаций и данными о дате и месте пересечения границы будут передаваться в соответствующие государственные органы. Летом эта схема была уже опробована, накладок не произошло. Хотел бы особо отметить, что в условиях практически полного закрытия границ такой порядок - единственно возможный. КХЛ вместе с государственными органами проделала колоссальную работу, за что спасибо коллегам", - подчеркнул он.