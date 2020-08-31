Рублев заявил, что не боится играть на US Open, несмотря на эпидемиологическую обстановку

US Open стартует в Нью-Йорке в понедельник. Организаторы предприняли беспрецедентные меры, чтобы исключить возможность появления коронавирусной инфекции в месте проведения US Open. Были отменены квалификационный турнир, соревнования в юниорском разряде и миксте, закрыты трибуны для зрителей и создан особый план безопасности. Всем участникам категорически запрещено покидать территорию теннисного турнира.

"Дело не в страхе, просто я понимаю, что эта ситуация [с коронавирусом] будет долго продолжаться и в подобных рамках нам играть не один US Open. В таких же условиях нам придется играть, вероятно, и в начале следующего года, - сказал Рублев. - Не думаю, что в 2021 году все вернется, поэтому какая разница, начинать сейчас в таких правилах, или через четыре месяца? И в целом я очень соскучился и хочу играть".