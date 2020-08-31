Рублев заявил, что не боится играть на US Open, несмотря на эпидемиологическую обстановку

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев не боится выступать на Открытом чемпионате США (US Open), несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в Нью-Йорке. Об этом он рассказал ТАСС.
US Open стартует в Нью-Йорке в понедельник. Организаторы предприняли беспрецедентные меры, чтобы исключить возможность появления коронавирусной инфекции в месте проведения US Open. Были отменены квалификационный турнир, соревнования в юниорском разряде и миксте, закрыты трибуны для зрителей и создан особый план безопасности. Всем участникам категорически запрещено покидать территорию теннисного турнира.
"Дело не в страхе, просто я понимаю, что эта ситуация [с коронавирусом] будет долго продолжаться и в подобных рамках нам играть не один US Open. В таких же условиях нам придется играть, вероятно, и в начале следующего года, - сказал Рублев. - Не думаю, что в 2021 году все вернется, поэтому какая разница, начинать сейчас в таких правилах, или через четыре месяца? И в целом я очень соскучился и хочу играть".
Рублев, посеянный под десятым номером, в первом круге встретится с французом Жереми Шарди.
"Пока сложно сказать, каково это - играть без зрителей. Но тренеры, организаторы, персонал в любом случае будут находиться, поэтому совсем пустого зала и трибун не будет. И потом, как я понимаю, вокруг корта установлены экраны, как это делают в НБА, зрители выводятся онлайн. И, если честно, сейчас я больше рад, что могу наконец играть - об этом [присутствии зрителей на матче] как-то не задумывался", - добавил Рублев.
Завершится Открытый чемпионат США 13 сентября. Призовой фонд турнира составляет $53,4 млн. US Open - первый турнир серии Большого шлема после пандемии коронавируса.