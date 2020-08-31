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Футбол в Италии

Обладатель "Золотой бутсы" Иммобиле продлил контракт с "Лацио" до 2025 года

В 37 матчах чемпионата итальянец отличился 36 раз

ТАСС, 31 августа. Нападающий Чиро Иммобиле продлил контракт с итальянским футбольным клубом "Лацио". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу римской команды.

Контракт с 30-летним итальянцем рассчитан до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне Иммобиле стал обладателем "Золотой бутсы" - приза, вручаемого лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. В 37 матчах чемпионата он отличился 36 раз (14 с пенальти). Наравне с аргентинцем Гонсало Игуаином он владеет рекордом по количеству забитых мячей за один сезон чемпионата Италии, а также является рекордсменом по количеству забитых одиннадцатиметровых.

Иммобиле выступает за "Лацио" с 2016 года, также он представлял итальянские "Ювентус", "Сиену", "Гроссето", "Пескару", "Дженоа", "Торино", германскую "Боруссию" и испанскую "Севилью".

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