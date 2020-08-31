Третьяк: IIHF рассматривает вариант проведения молодежного чемпионата мира без зрителей

Молодежный чемпионат мира пройдет в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января.

"Мы хотим перенять опыт Национальной хоккейной лиги. Это очень дорогое удовольствие, но IIHF сказала, что будет делать все, чтобы соревнование состоялось. Пока все готовятся, в крайнем случае может быть вариант проведения турнира без зрителей, как сейчас это делает НХЛ. Есть опасения, пока никто конкретно сказать не может", - сказал Третьяк.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.