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Третьяк: IIHF рассматривает вариант проведения молодежного чемпионата мира без зрителей

Турнир пройдет в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) рассматривает возможность проведения молодежного чемпионата мира без зрителей из-за пандемии коронавируса. Об этом журналистам рассказал член совета IIHF, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Молодежный чемпионат мира пройдет в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января.

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"Мы хотим перенять опыт Национальной хоккейной лиги. Это очень дорогое удовольствие, но IIHF сказала, что будет делать все, чтобы соревнование состоялось. Пока все готовятся, в крайнем случае может быть вариант проведения турнира без зрителей, как сейчас это делает НХЛ. Есть опасения, пока никто конкретно сказать не может", - сказал Третьяк.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.

Теги
Третьяк, Владислав Александрович
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