Кубок Первого канала по хоккею 2020 года планируется провести на "ЦСКА-Арене"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российский этап Еврохоккейтура Кубок Первого канала в 2020 году планируется провести на "ЦСКА-Арене" в Москве. Об этом журналистам сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Кубок Первого канала должен пройти с 17 по 20 декабря и станет вторым этапом Евротура. Первый этап пройдет в Финляндии с 5 по 8 ноября.

"Сейчас трудно говорить, что будет с Евротуром. Все федерации заинтересованы, чтобы эти игры состоялись, будем делать все возможное. Будут они проходить со зрителями или без - будем решать шаг за шагом. По российскому этапу у нас изменений пока нет, планируется в Москве на "ЦСКА-Арене", - сказал Третьяк.

Российский этап Евротура получил свое нынешнее название в 2006 году. С этого момента до переезда в Сочи (2013) турнир проходил в московском дворце спорта "Мегаспорт". После возвращения турнира в Москву в 2015 году он неизменно проводится в "ВТБ Ледовом дворце", который ныне именуется "ЦСКА-Ареной".