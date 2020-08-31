Футболист "Спартака" Тил из-за травмы пропустит около трех недель

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Полузащитник футбольного клуба "Спартак" Гус Тил, который получил травму в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала", пропустит около трех недель. Об этом ТАСС сообщил глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.

"Спартак" 29 августа дома обыграл "Арсенал" (2:1). Тил вышел на замену на 57-й минуте и покинул поле на 69-й, подвернув голеностоп.

"У Тила повреждение связок голеностопного сустава. Срок восстановления составит около трех недель", - сказал Фетисов.

Тил перешел в "Спартак" в августе 2019 года, сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила €16 млн. В общей сложности за красно-белых полузащитник провел 24 матча, забив два мяча и отдав три голевые передачи. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в трех матчах чемпионата России, во всех случаях выходя на поле на замену, в этих играх он не отметился результативными действиями.

"Спартак" после шести туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков. Отрыв от располагающегося на второй строчке петербургского "Зенита" составляет одно очко. В седьмом туре РПЛ красно-белые в гостях сыграют с ЦСКА. Встреча пройдет после паузы, связанной с играми национальных сборных, дата ее проведения еще не утверждена.