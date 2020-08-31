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Лига чемпионов

"Краснодар" сыграет в раунде плей-офф квалификации ЛЧ с победителем пары ПАОК - "Бенфика"

Жеребьевка прошла в понедельник в швейцарском Ньоне
Болельщики "Краснодара" Виталий Тимкив/ТАСС
Описание
Болельщики "Краснодара"
© Виталий Тимкив/ТАСС

ТАСС, 31 августа. Российский футбольный клуб "Краснодар" встретится в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов с победителем пары третьего квалификационного раунда между греческим ПАОКом и португальской "Бенфикой". Жеребьевка прошла в понедельник в швейцарском Ньоне.

Встреча ПАОКа и "Бенфики" пройдет в греческом городе Салоники. Все игры третьего отборочного раунда состоятся 15 или 16 сентября в формате одного матча.

В пути представителей лиг, где выступает "Краснодар", в раунде плей-офф разыгрываются две путевки в групповой раунд, и сеянными в ходе жеребьевки будут "Бенфика" или киевское "Динамо" или же их соперники.

Российские и украинские клубы с 2014 года разводятся при жеребьевках еврокубков, поэтому соперником "Краснодара" не может стать киевский клуб.

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации состоится 1 сентября.

Другие пары третьего квалификационного раунда составили:

  • "Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия);
  • "Карабах" (Азербайджан) - "Мольде" (Норвегия);
  • "Омония" (Кипр) - "Црвена Звезда" (Сербия);
  • "Мидтьюлланн" (Дания) - "Янг Бойз" (Швейцария);
  • "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Динамо" (Брест, Белоруссия);
  • "Динамо" (Киев, Украина) - АЗ (Нидерланды);
  • "Гент" (Бельгия) - "Рапид" (Австрия).
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