"Краснодар" сыграет в раунде плей-офф квалификации ЛЧ с победителем пары ПАОК - "Бенфика"

ТАСС, 31 августа. Российский футбольный клуб "Краснодар" встретится в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов с победителем пары третьего квалификационного раунда между греческим ПАОКом и португальской "Бенфикой". Жеребьевка прошла в понедельник в швейцарском Ньоне.

Встреча ПАОКа и "Бенфики" пройдет в греческом городе Салоники. Все игры третьего отборочного раунда состоятся 15 или 16 сентября в формате одного матча.

В пути представителей лиг, где выступает "Краснодар", в раунде плей-офф разыгрываются две путевки в групповой раунд, и сеянными в ходе жеребьевки будут "Бенфика" или киевское "Динамо" или же их соперники.

Российские и украинские клубы с 2014 года разводятся при жеребьевках еврокубков, поэтому соперником "Краснодара" не может стать киевский клуб.

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации состоится 1 сентября.

Другие пары третьего квалификационного раунда составили: