СМИ: Алексей Миранчук прибудет в Италию для подписания контракта с "Аталантой" в среду

ТАСС, 31 августа. Полузащитник "Локомотива" сборной России по футболу Алексей Миранчук прибудет в Италию для подписания контракта с "Аталантой" 2 сентября. Об этом сообщает портал Tuttomercatoweb .

В воскресенье пресс-служба "Локомотива" объявила о том, что клуб достиг принципиальной договоренности о переходе 24-летнего полузащитника в итальянскую "Аталанту".

Отмечается, что по прибытии Миранчук пройдет медосмотр и сдаст тест на коронавирус. Планируется, что после этого "Аталанта" объявит о подписании контракта с футболистом.

В новом сезоне полузащитник провел пять матчей в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Миранчук является воспитанником "Локомотива", он выступал в составе главной команды с 2013 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 30 матчей в разных турнирах, забив 14 мячей и сделав пять голевых передач, с 12 забитыми мячами Миранчук стал лучшим бомбардиром команды в РПЛ. В составе "Локомотива" он стал чемпионом России сезона-2017/18, а также трижды выиграл Кубок России и один раз - Суперкубок России.