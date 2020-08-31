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Биатлон

СБР дал согласие на переход Шамаева и Ушкиной в сборную Румынии

Союз биатлонистов России предоставил румынской федерации ответ на запрос о переходе 26 августа

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) одобрил переход Дмитрия Шамаева и Натальи Ушкиной в сборную Румынии. Об этом ТАСС сообщили в Федерации биатлона Румынии.

СБР предоставил румынской федерации ответ на запрос о переходе 26 августа.

"Беря во внимание дружеские отношения между нашими федерациями и учитывая интересы спортсменов, Союз биатлонистов России дает согласие на предоставление указанным спортсменам права выступать за румынскую сборную в любых международных соревнованиях под эгидой IBU", - говорится в официальном ответе СБР.

Шамаеву 25 лет, Ушкиной - 23 года. В юношеском возрасте они привлекались в сборную для выступления на международных стартах, на взрослом уровне за главную команду страны не выступали. В разные годы становились призерами чемпионата России.

В нынешнее межсезонье в сборную Румынии перешли три российских биатлониста - Анастасия Толмачева, Анатолий Оськин и Елена Чиркова.

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