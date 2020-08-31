Черчесов допускает, что сборная России по футболу может сыграть с двумя рослыми форвардами

Сборная России 3 сентября в Москве на "ВТБ-Арене" сыграет с сербами, а встреча с венграми состоится 6 сентября в Будапеште на "Пушкаш-Арене". В национальную команду для подготовки к этим играм вызваны четыре нападающих - Федор Смолов ("Локомотив"), Артем Дзюба ("Зенит"), Александр Соболев ("Спартак") и Николай Комличенко ("Динамо"). Рост трех последних выше 190 см.

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сборная России по футболу в предстоящих матчах группового турнира Лиги наций против команд Сербии и Венгрии может сыграть по схеме с двумя рослыми нападающими. Об этом заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, комментарий которого приводит пресс-служба национальной команды.

"Всегда возможно все - или с первых минут, или игра подскажет, - сказал Черчесов, отвечая на вопрос о том, может ли сборная России в предстоящих матчах сыграть по схеме с двумя габаритными нападающими. - Другое дело, что мы давно друг друга не видели и постарались по возможности, благо РФС в этом плане идет нам навстречу, вызвать и, во-первых, пообщаться, а во-вторых, подсказать, на какие вещи надо обратить внимание. Не забывайте, что у [Федора] Смолова была болячка, предыдущую игру он пропустил и вчера подтвердил свою готовность. Ситуации бывают разные, поэтому, исходя из всех составляющих, делаем свои выводы".

Соболев был вызван в сборную России 30 августа, в национальной команде он заменил получившего травму форварда тульского "Арсенала" Евгения Луценко. В текущем сезоне за "Спартак" нападающий провел шесть матчей, забив три гола и отдав две голевые передачи. Изначально он не получил приглашение на ближайшие матчи сборной России из-за конфликта с капитаном сборной России и нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой. Позднее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сообщил, что конфликт между футболистами улажен.