Московское "Динамо" сыграет с тбилисским "Локомотивом" во втором отборочном раунде ЛЕ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Динамо" (Москва) встретится с грузинским "Локомотивом" (Тбилиси) во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Жеребьевка прошла в понедельник в швейцарском Ньоне.

Московская команда по итогам прошлого сезона заняла шестое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, но победа в Кубке России петербургского "Зенита", который ранее гарантировал себе место в Лиге чемпионов, позволила "Динамо" принять участие во втором отборочном раунде Лиги Европы.

"Динамо" сыграет в еврокубках впервые с сезона-2014/15. Тогда бело-голубые дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где уступили итальянскому "Наполи", это достижение является наивысшим для "Динамо" в истории Кубка УЕФА/Лиги Европы. "Динамо" по спортивному принципу добилось путевки в Лигу Европы сезона-2015/16, но Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил клуб от участия из-за нарушения финансового "фэйр-плей". Всего для "Динамо" это участие во втором по силе европейском турнире станет 17-м.