Черчесов: футболисты сборной России не обращают внимания на громкие имена у соперника

ТАСС, 31 августа. Игроки сборной России по футболу не обращают внимания на громкие имена у команды соперника. Об этом рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, комментарий которого приводит пресс-служба российской национальной команды.

"Сегодня мы соберемся, наметим цели, не только на ближайшие игры, но и до зимы, обозначим пункты, на которые надо будет обращать внимание, - сказал Черчесов. - Тот случай, когда игрокам надо быть не просто хорошими, а в данный момент хорошими. Мы будем внимательно изучать их состояние и из этого исходить".

"Фамилии [у игроков сборной Сербии] и клубы звучные, но надо будет подготовиться к игре 3 сентября. У нас уже есть опыт игры со звучными командами, именами. Мы никогда не обращали на это внимание, и сейчас не обращаем в том смысле, что надо бояться. Надо просто делать свою работу", - отметил главный тренер сборной.

Сборная России 3 сентября стартует в новом сезоне Лиги наций домашним матчем против команды Сербии, 6 сентября россияне в Будапеште сыграют со сборной Венгрии.