Канадская федерация до конца сентября отправит IIHF предложение о формате молодежного ЧМ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) до конца сентября должна получить предложение от Хоккейной ассоциации Канады по поводу того, как будет проходить молодежный чемпионат мира. Об этом журналистам рассказал президент IIHF Рене Фазель.

Турнир пройдет в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января.

"Мне нравится опыт Национальной хоккейной лиги с "пузырями", я очень впечатлен хорошей организацией. Пусть это и очень дорого, пока все проходит хорошо. Да, они играют без зрителей, но как минимум они играют в хоккей, и нет никаких проблем. Хорошо, что обладатель Кубка Стэнли определится на льду", - сказал Фазель.

"Мы работаем над тем, чтобы использовать эту систему на молодежном чемпионате мира. До конца сентября мы должны получить предложение от канадской федерации хоккея, как все будет проходить. Я думаю, что это хорошая идея. Думаю, что будет невозможно сыграть со зрителями", - добавил он.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.