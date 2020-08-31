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Зимние олимпийские виды спорта

Зимняя Универсиада 2021 года перенесена из-за пандемии коронавируса

Новые даты будут обсуждаться в течение следующих двух месяцев

ТАСС, 31 августа. Зимняя Универсиада, которая должна была пройти с 21 по 31 января 2021 года в швейцарском Люцерне, перенесена из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации университетского спорта (FISU).

Новые даты Универсиады будут обсуждаться в течение следующих двух месяцев. Отмечается, что одним из решающих факторов переноса стала невозможность сборных многих стран прибыть в Швейцарию, включая делегации России, США и Китая.

"Зимняя универсиада - это всемирное спортивное событие. Помимо спортивных соревнований, обмен опытом между делегациями чрезвычайно важен для нас как элемент объединения людей, - заявил президент FISU, министр спорта РФ Олег Матыцин. - Ограничения на въезд, а также принятие мер предосторожности сделали бы этот обмен невозможным. Мы глубоко сожалеем об этом решении, но убеждены, что это единственно правильное решение в текущей ситуации".

Зимняя Универсиада является вторым по масштабности зимним спортивным соревнованием после Олимпиады. На Универсиаде в Люцерне в 10 представленных дисциплинах должны были выступить около 2,5 тыс. студентов из 50 стран, которые представляют более чем 540 учебных заведений.

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Зимние олимпийские виды спорта
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