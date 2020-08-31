Фазель считает, что рано делать выводы о возможном переносе ЧМ-2021 по хоккею

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года, в белорусской столице несколько недель проходят акции протеста против итогов президентских выборов.

"У нас есть своя миссия, мы - спорт и не занимаемся политикой. Спорт объединяет людей, в 2014 году в Минске прошел очень хороший чемпионат мира. Мы следим за ситуацией, пока очень рано делать какие-то выводы", - отметил Фазель.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш после внеочередного заседания правительства заявил, что республика начнет переговоры с IIHF о возможности проведения турнира совместно с другой страной в связи с напряженной политической ситуацией в Белоруссии после президентских выборов. Премьер подчеркнул, что если IIHF не одобрит позицию Латвии и ситуация в Белоруссии не изменится, правительство может принять решение о невозможности организовать турнир.

Сборная России все матчи предварительного этапа должна провести в столице Белоруссии.