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Сборные по хоккею

Фазель считает, что рано делать выводы о возможном переносе ЧМ-2021 по хоккею

Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель EPA/PETER SCHNEIDER
Описание
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель
© EPA/PETER SCHNEIDER

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Преждевременно делать выводы относительно возможного переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года. Такое мнение высказал журналистам президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года, в белорусской столице несколько недель проходят акции протеста против итогов президентских выборов.

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"У нас есть своя миссия, мы - спорт и не занимаемся политикой. Спорт объединяет людей, в 2014 году в Минске прошел очень хороший чемпионат мира. Мы следим за ситуацией, пока очень рано делать какие-то выводы", - отметил Фазель.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш после внеочередного заседания правительства заявил, что республика начнет переговоры с IIHF о возможности проведения турнира совместно с другой страной в связи с напряженной политической ситуацией в Белоруссии после президентских выборов. Премьер подчеркнул, что если IIHF не одобрит позицию Латвии и ситуация в Белоруссии не изменится, правительство может принять решение о невозможности организовать турнир.

Сборная России все матчи предварительного этапа должна провести в столице Белоруссии.

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