Степашин назвал плюсом для "Динамо" проведение матча Лиги Европы в Тбилиси без зрителей

"Результат жеребьевки любопытный, все-таки в Тбилиси никто у нас давно не играл после событий 2008 года, - сказал Степашин. - Правда, я совсем не знаю эту команду, знаю "Динамо" (Тбилиси), "Торпедо" (Кутаиси). В любом случае, грузинские игроки всегда очень техничные. С точки зрения влияния болельщиков в Грузии они одни из самых активных, нас выручит только одно - то, что их не будет".

"Все должно быть нормально! Тем более я не понаслышке знаю о том, что на уровне народов отношения между русскими и грузинами какими были, такими и остались, - продолжил член совета директоров "Динамо". - Тем не менее это не просто матч Лиги Европы, это матч Россия - Грузия. Я бы так поставил задачу перед московским "Динамо"; надеюсь, так же сделает совет директоров, и рассчитываю, что выйдем в третий отборочный раунд Лиги Европы".

Также собеседник агентства высказался относительно готовности команды к старту еврокубковой кампании. "Надо серьезно готовиться, потому что субботняя игра с "Уфой" показала, что недооценивать никого нельзя. Казалось бы, после "Зенита" (бело-голубые 26 августа в Москве обыграли чемпиона России со счетом 1:0 - прим. ТАСС) мы там должны с крупным счетом выиграть, а мы еле-еле ноги унесли, 1:1 сыграли. Надо серьезно готовиться", - подчеркнул Степашин.

"Динамо" по итогам прошлого сезона заняло шестое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, но победа в Олимп - Кубке России петербургского "Зенита", который ранее гарантировал себе место в Лиге чемпионов, позволила бело-голубым принять участие во втором отборочном раунде Лиги Европы. Московская команда сыграет в еврокубках впервые с сезона-2014/15 - тогда бело-голубые дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где уступили итальянскому "Наполи", это достижение является наивысшим для "Динамо" в истории Кубка УЕФА/Лиги Европы. "Динамо" по спортивному принципу добилось путевки в Лигу Европы сезона-2015/16, но УЕФА отстранил клуб от участия из-за нарушения финансового "фэйр-плей". Всего для "Динамо" это участие во втором по силе европейском турнире станет 17-м.