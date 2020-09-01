Ограничения по посещаемости и чистые зоны. Как стартует новый сезон КХЛ

Матчем за Кубок Открытия между московским ЦСКА и казанским "Ак Барсом" 2 сентября стартует регулярный чемпионат нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Рассказываем об изменениях в календаре турнира, составах дивизионов, медицинском протоколе по борьбе с коронавирусом, условиях проведения матчей и новом регламенте.
Формат
Кубок Открытия обычно разыгрывается между обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата. В случае если победитель регулярного чемпионата выигрывает и плей-офф, то в Кубке Открытия принимает участие финалист Кубка Гагарина. Так как плей-офф прошлого сезона не был доигран из-за пандемии коронавируса, КХЛ приняла решение провести стартовый матч регулярного чемпионата между победителями двух конференций.
Регулярный чемпионат продлится до 27 февраля. В нем запланировано 142 игровых дня.
Каждый из 23 клубов проведет по 60 матчей. В прошлом сезоне каждая команда сыграла по 62 встречи в регулярном чемпионате. Всего на первом этапе будет сыграно 690 игр. По сравнению с предыдущим сезоном снизилось среднее количество матчей в день — с 4,99 в прошлом сезоне до 4,86, что является минимальным показателем за последние восемь лет.
В соответствии с международным календарем Международной федерации хоккея (IIHF), в расписании предусмотрены паузы для проведения этапов Евротура: с 2 по 9 ноября (в Финляндии), с 14 по 20 декабря (в России), с 8 по 15 февраля (в Швеции). Также запланированы паузы на время проведения Матча звезд КХЛ в Риге (22–24 января) и новогодние праздники (31 декабря — 2 января).
Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
Изменения в составах дивизионов
Нововведения связаны с целью уменьшения логистических издержек.
Нижегородское "Торпедо" спустя сезон возвращается в Восточную конференцию, новосибирская "Сибирь" будет выступать в дивизионе Чернышева. В Западной конференции рижское и московское "Динамо" отправились в дивизион Тарасова вместо "Сочи" и "Витязя".
Как и в предыдущие сезоны, особое внимание уделено принципиальным встречам. В предстоящем чемпионате по четыре раза между собой сыграют СКА и ЦСКА, "Ак Барс" и "Салават Юлаев", московские "Динамо", "Спартак" и ЦСКА, а также "Трактор" и "Металлург".
При составлении календаря были учтены пожелания клубов. Впервые в истории все клубы Западной конференции отправятся на выезд в Хабаровск в гости к "Амуру" до Нового года.
Медицинский протокол
КХЛ планирует проводить тестирования раз в пять дней с момента начала чемпионата и оплатит этот процесс. В случае массового заражения в каком-либо из клубов дата матча может быть изменена. Игры могут состояться во время пауз на этапы Евротура. Если выяснится, что игроки одной из команд заразились из-за того, что не придерживались положения, то клубу будет засчитано техническое поражение. Если вся команда будет заражена, то будут играть молодежный состав или фарм-клубы.
Во время матчей на аренах будет создаваться так называемая чистая зона для игроков, персонала и организаторов игр. Она включает в себя хоккейную площадку и скамейки запасных и оштрафованных игроков, судейский стол и места нахождения судей в бригаде, представителей основного вещателя, медицинского персонала, охраны, техническую зону для размещения сотрудников сооружения, осуществляющих уборку и заливку хоккейной площадки.
По информации ТАСС, в чистой зоне могут находиться участники матча (не более 35 человек от клуба), представители КХЛ, судьи, по одному представителю пресс-службы каждого клуба, не более 27 представителей СМИ, медицинский персонал автомобилей скорой помощи, представители допинг-контроля и другие лица, обеспечивающие организацию матча.
Перед началом матчей запрещены рукопожатия капитанов команд с судьями. Арбитры будут выходить на лед отдельно от хоккеистов. Не будут допускаться церемонии символического вбрасывания и проведение предматчевого шоу с выступлением различных артистов. При этом тренеры могут находиться на скамейке без масок.
Артем Крук