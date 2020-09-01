Ограничения по посещаемости и чистые зоны. Как стартует новый сезон КХЛ

Кубок Открытия обычно разыгрывается между обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата. В случае если победитель регулярного чемпионата выигрывает и плей-офф, то в Кубке Открытия принимает участие финалист Кубка Гагарина. Так как плей-офф прошлого сезона не был доигран из-за пандемии коронавируса, КХЛ приняла решение провести стартовый матч регулярного чемпионата между победителями двух конференций.

Регулярный чемпионат продлится до 27 февраля. В нем запланировано 142 игровых дня.

Каждый из 23 клубов проведет по 60 матчей. В прошлом сезоне каждая команда сыграла по 62 встречи в регулярном чемпионате. Всего на первом этапе будет сыграно 690 игр. По сравнению с предыдущим сезоном снизилось среднее количество матчей в день — с 4,99 в прошлом сезоне до 4,86, что является минимальным показателем за последние восемь лет.

В соответствии с международным календарем Международной федерации хоккея (IIHF), в расписании предусмотрены паузы для проведения этапов Евротура: с 2 по 9 ноября (в Финляндии), с 14 по 20 декабря (в России), с 8 по 15 февраля (в Швеции). Также запланированы паузы на время проведения Матча звезд КХЛ в Риге (22–24 января) и новогодние праздники (31 декабря — 2 января).

Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.