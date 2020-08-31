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КХЛ

Домашние матчи ЦСКА в новом сезоне КХЛ смогут посетить до 2,3 тыс. человек

"ЦСКА-Арена" вмещает более 12 тыс. зрителей
"ЦСКА-Арена" Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
"ЦСКА-Арена"
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Домашние матчи ЦСКА в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) смогут посетить до 2,3 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

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Сезон начнется 2 сентября матчем на "ЦСКА-Арене" за Кубок Открытия между ЦСКА и казанским "Ак Барсом".

"По итогам совещания Роспотребнадзора с ЦСКА было определено, что максимальное количество зрителей, которые могут быть на матчах команды, составляет 2,3 тыс. человек", - рассказал источник.

"ЦСКА-Арена" вмещает 12,1 тыс. человек. На недавно завершившемся Кубке мэра, который проходил на арене, ежедневно продавались по 1 350 билетов.

Согласно указу мэра Москвы, с 1 августа разрешается увеличение количества зрителей на спортивных мероприятиях с 10% до 50% от общей вместимости арен. Матчи футбольной Тинькофф - Российской премьер-лиги сейчас посещает до 25% болельщиков при соблюдении необходимой социальной дистанции.

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