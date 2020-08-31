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Лига Европы

Главный тренер тбилисского "Локомотива" считает московское "Динамо" фаворитом в матче ЛЕ

Встреча пройдет в Грузии 17 сентября

ТАСС, 31 августа. Московское "Динамо" является фаворитом в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы против тбилисского "Локомотива". Такое мнение выразил главный тренер грузинской команды Георгий Чиабришвили, комментарий которого приводит пресс-служба "Локомотива".

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В понедельник в швейцарском Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прошла жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. На этой стадии турнира московское "Динамо" сыграет с грузинским "Локомотивом" (Тбилиси). Встреча пройдет 17 сентября в столице Грузии.

"Будем тренироваться так, как раньше - с максимальной мобилизацией и концентрацией. В этой паре фаворитом является наш соперник, но и в первом раунде нас считали аутсайдерами на бумаге, на поле может быть совсем другое. Нам посчастливилось сыграть дома. У нас очень сильный, высокобюджетный соперник, который занимает четвертое место в чемпионате России", - сказал Чиабришвили.

В первом раунде квалификации грузинский клуб дома обыграл румынскую "Университатю" со счетом 2:1.

"Динамо" по итогам прошлого сезона заняло шестое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, но победа в Олимп - Кубке России петербургского "Зенита", который ранее гарантировал себе место в Лиге чемпионов, позволила бело-голубым принять участие во втором отборочном раунде Лиги Европы. Московская команда сыграет в еврокубках впервые с сезона-2014/15 - тогда бело-голубые дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где уступили итальянскому "Наполи", это достижение является наивысшим для "Динамо" в истории Кубка УЕФА/Лиги Европы. "Динамо" по спортивному принципу добилось путевки в Лигу Европы сезона-2015/16, но УЕФА отстранил клуб от участия из-за нарушения финансового "фейр-плей". Всего для "Динамо" это участие во втором по силе европейском турнире станет 17-м.

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