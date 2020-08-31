СМИ: Месси отказался тренироваться с "Барселоной"

ТАСС, 31 августа. Аргентинский форвард Лионель Месси не явился на тренировку испанской "Барселоны". Об этом сообщает испанская газета Marca .

Отец Месси проведет переговоры с "Барселоной" о переходе футболиста в "Сити" за $133 млн

Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании уйти, в числе претендентов на игрока называются английский "Манчестер Сити", итальянские "Интер" и "Ювентус" и французский "Пари Сен-Жермен". "Барселона" заявляла о своей заинтересованности в сохранении Месси в составе. Соглашение "Барселоны" с нападающим истекает 30 июля 2021 года.

Как сообщает источник, Месси считает, что уже не является игроком клуба, в связи с чем он не обязан посещать тренировки. Каталонский клуб с этим не согласен, возможно, 33-летний аргентинец будет оштрафован.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.