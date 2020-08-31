СМИ: обладатель Кубка Стэнли тренер Лавиолетт может возглавить "Вашингтон"

ТАСС, 31 августа. Американский специалист Питер Лавиолетт может стать новым главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон". Об этом сообщает телеканал Sportsnet .

По информации источника, клуб уже ведет переговоры с 55-летним специалистом.

"Вашингтон", за который выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Илья Ковальчук и Илья Самсонов, второй раз подряд выбыл в первом раунде плей-офф НХЛ. После этого главный тренер Тодд Рирден был отправлен в отставку.

Ранее Лавиолетт возглавлял "Нью-Йорк Айлендерс", "Филадельфию", "Нэшвилл" и "Каролину", с которой в сезоне-2005/06 стал обладателем Кубка Стэнли. С поста главного тренера "Нэшвилла" Лавиолетт был уволен 6 января 2020 года. Под его руководством клуб в 2017 году дошел до финала Кубка Стэнли.

Лавиолетт также будет главным тренером сборной США на ближайшем чемпионате мира. Он стал с национальной командой бронзовым призером мирового первенства в 2004 году и дважды занял шестое место (2005, 2014).