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НХЛ

СМИ: обладатель Кубка Стэнли тренер Лавиолетт может возглавить "Вашингтон"

После вылета команды из плей-офф НХЛ с поста главного тренера был уволен Тодд Рирден
Питер Лавиолетт AP Photo/David Zalubowski
Описание
Питер Лавиолетт
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 31 августа. Американский специалист Питер Лавиолетт может стать новым главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон". Об этом сообщает телеканал Sportsnet.

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По информации источника, клуб уже ведет переговоры с 55-летним специалистом.

"Вашингтон", за который выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Илья Ковальчук и Илья Самсонов, второй раз подряд выбыл в первом раунде плей-офф НХЛ. После этого главный тренер Тодд Рирден был отправлен в отставку.

Ранее Лавиолетт возглавлял "Нью-Йорк Айлендерс", "Филадельфию", "Нэшвилл" и "Каролину", с которой в сезоне-2005/06 стал обладателем Кубка Стэнли. С поста главного тренера "Нэшвилла" Лавиолетт был уволен 6 января 2020 года. Под его руководством клуб в 2017 году дошел до финала Кубка Стэнли.

Лавиолетт также будет главным тренером сборной США на ближайшем чемпионате мира. Он стал с национальной командой бронзовым призером мирового первенства в 2004 году и дважды занял шестое место (2005, 2014).

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