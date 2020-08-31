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Единая лига ВТБ

Перенесший коронавирус тренер баскетбольного ЦСКА Итудис прилетел в Москву

Греческий специалист выздоровел 20 августа
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 31 августа. Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис, который перенес коронавирусную инфекцию, вернулся в Москву. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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7 августа стало известно, что результат теста на коронавирус 49-летнего Итудиса оказался положительным. Через две недели специалист выздоровел. Он проходил лечение в больнице в Афинах.

Итудис работает в ЦСКА с 2014 года. Под его руководством команда пять раза стала победителем Единой лиги ВТБ и дважды выиграла Евролигу. Ранее Итудис работал главным тренером в греческом ПАОКе и турецком "Банвите".

Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 20 сентября.

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