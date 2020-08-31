Четыре стартовых этапа Кубка мира по конькобежному спорту отменены из-за коронавируса

ТАСС, 31 августа. Первые четыре этапа предстоящего сезона Кубка мира по конькобежному спорту отменены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

13-15 ноября должен был состояться этап в польском городе Томашув-Мазовецкий, 20-22 ноября - в норвежском Ставангере, 4-6 декабря - в американском Солт-Лейк-Сити и 11-13 декабря - в канадском Калгари. ISU рассматривает в качестве альтернативы проведение четырех этапов в Нидерландах.

Также отменены два стартовых этапа Кубка мира по шорт-треку. На 6-8 ноября были запланированы соревнования в канадском Монреале, а на 13-15 ноября - в канадском Лавале. Под вопросом находится проведение этапов 11-13 декабря в Сеуле и 18-20 декабря в Пекине.