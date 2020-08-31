Тетрадзе: ФК "Динамо" не стоит недооценивать тбилисский "Локомотив" в Лиге Европы

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Московский футбольный клуб "Динамо" является фаворитом матча второго квалификационного раунда Лиги Европы с тбилисским "Локомотивом", но недооценка соперника может стоить российской команде прохода в следующий этап отбора. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборных СССР, СНГ и России, а также московского "Динамо" Омари Тетрадзе.

Встреча пройдет 17 сентября в Тбилиси. В первом отборочном раунде Лиги Европы тбилисский "Локомотив" обыграл румынский клуб "Университатя" со счетом 2:1. Команда во второй раз в своей истории прошла во второй раунд отбора в еврокубковом турнире. В Кубке УЕФА в сезоне-1999/00 "Локомотив" в квалификационном раунде по сумме двух матчей одолел "Линфилд" из Северной Ирландии (1:0, 1:1), но на следующей стадии уступил греческому ПАОКу (0:7, 0:2). Последний раз грузинская команда играла в еврокубках в 2008 году.

"Фаворит в этом матче московское "Динамо", но если со стороны бело-голубых будет недооценка, то дальше пройдет соперник, - сказал Тетрадзе. - "Локомотив" - это непредсказуемая команда; молодая, боевая, играющая. Каждый игрок будет стараться проявить себя, на одну игру могут настроиться все. Нельзя недооценивать соперника и переоценивать свои возможности в таком турнире, этот вопрос не должен стоять".

"В первом раунде грузинская команда выбила румынскую "Университатю", абсолютно не удивился такому результату. "Локомотив" выделяется именно командной игрой, без ярких лидеров, дисциплинированная, организованная, она вполне может преподнести сюрприз", - добавил Тетрадзе.

По мнению Тетрадзе, тбилисский "Локомотив" вполне можно отнести к топ-клубам чемпионата Грузии. "Команда всегда ставит задачу бороться за высокие места, но главный местный бренд, конечно, тбилисское "Динамо". Есть еще батумское "Динамо", кутаисское "Торпедо", хорошая команда "Сабуртало". Акцент сделан на местных футболистов, чтобы приобрести квалифицированных легионеров не хватает финансирования, это касается всего грузинского футбола; следил за чемпионатом в прошлом сезоне, по матчам иностранцы ничем не выделяются", - отметил собеседник агентства.

В высшей лиге чемпионата Грузии "Локомотив" выступает с 1997 года. Наивысшее достижение - второе место в сезоне-2001/02. Является трехкратным обладателем Кубка Грузии (2000, 2002, 2005). В разные годы за "Локомотив" выступали Михаил Месхи, Кахабер Цхададзе, Заза Джанашия, Гоча Мачаидзе, Арчил Арвеладзе и Давид Муджири. В новом розыгрыше чемпионата Грузии ставший четвертым в сезоне-2019/20 "Локомотив" после 10 игр занимает шестое место, набрав 13 очков.