УЕФА допустил возможность переноса матчей национальных сборных из-за коронавируса

ТАСС, 31 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может перенести матчи национальных сборных, если в составе одной из команд не наберется необходимого количества игроков из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Сообщается, что в случае помещения группы футболистов сборной на карантин или самоизоляцию матч пройдет согласно расписанию, если в команде наберется как минимум 13 футболистов, включая одного вратаря. Если необходимого количества игроков не будет, то матч может быть перенесен на дату, которую выберет УЕФА. Также организация оставляет за собой право изменить место проведения встречи на нейтральную территорию.

Если перенос игры будет невозможен, решение примет Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА. Команда, по вине которой матч не состоялся, будет признана проигравшей. Если же игра не прошла по вине обеих сторон либо по не зависящим от сторон причинам, исход будет определен жребием (победа 1:0, поражение 0:1 или ничья 0:0).

Подчеркивается, что если член судейской бригады сдаст положительный тест на инфекцию, УЕФА в порядке исключения может заменить его на арбитра, который представляет национальную ассоциацию принимающей матч команды.