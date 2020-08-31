Австралиец Юэн стал победителем третьего этапа "Тур де Франс"

ТАСС, 31 августа. Австралиец Калеб Юэн из команды Lotto-Soudal выиграл третий этап шоссейной многодневной гонки "Тур де Франс". Он преодолел дистанцию 198 км за 5 часов 17 минут 42 секунды.

Второе место занял ирландец Сэм Беннетт из Deceuninck-Quick Step, третьим стал итальянец Джакомо Ниццоло, представляющий NTT.

В общем зачете продолжает лидировать француз Жюлиан Алафилипп (13:59.17), вторым идет британец Адам Йейтс (отставание 4 секунды), третьим - швейцарец Марк Хирши (+0.07).

Четвертый этап протяженностью 160,5 км пройдет 1 сентября.

"Тур де Франс" проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3 470 км, финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских полях. В прошлом году победителем стал колумбийский велогонщик команды Ineos Эган Берналь.