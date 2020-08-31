Гендиректор ХК "Динамо" заявил, что Крикунов не просил у руководства усиления состава

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Владимир Крикунов не просил у руководства клуба усиления состава на данный момент. Об этом журналистам сообщил генеральный директор бело-голубых Евгений Кровопусков.

В межсезонье состав "Динамо" пополнили нападающие Дмитрий Кагарлицкий и Оскар Линдберг, а также защитники Дмитрий Корчемкин и Андрей Сергеев. Линдберг и другой нападающий Тему Пулккинен пропустят начало сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Новичок "Динамо" не сыграет из-за болезни, а финский форвард - из-за травмы.

"Усиления главный тренер у меня не просил. Если что, вернемся к этому вопросу в декабре. Бюджет для одного-двух игроков есть. Крикунов - опытный тренер, ему есть что доказать другим тренерам", - отметил Кровопусков.

На последнем предсезонном турнире Кубок мэра Москвы динамовцы проиграли все три матча и заняли последнее место. "Во время пандемии у нас многие ребята болели, мы понимаем, что на Кубке мэра надо было проверить молодых игроков. Первые два звена у нас вопросов не вызывают", - сказал Кровопусков.

"Я понимаю, что за первый месяц чемпионат не проиграешь, первые игры у нас будут сложные. Но то, что мы должны взять, мы обязаны взять, календарь жесткий, но надо работать", - добавил генеральный директор "Динамо". Он отметил, что задачей на сезон для клуба является выход в финал Кубка Гагарина.

В прошлом сезоне "Динамо" заняло четвертое место по итогам регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф переиграло московский "Спартак" со счетом в серии 4-2. После этого сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, а обладатель Кубка Гагарина не был определен.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 2 сентября. "Динамо" проведет свой первый матч 5 сентября на выезде с "Авангардом".