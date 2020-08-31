Всероссийская федерация легкой атлетики отправила в World Athletics дорожную карту

ТАСС, 31 августа. Комиссия по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) отправила дорожную карту с информацией об усилении антидопинговой деятельности в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Комиссия по восстановлению ВФЛА до 31 августа должна была отправить в международную федерацию обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. После того как рабочая группа World Athletics рассмотрит и одобрит этот документ (крайний срок - 30 сентября), международная федерация возобновит выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам.

"Проект плана отражает комплекс мероприятий, который ВФЛА предполагает последовательно реализовать в рамках процесса восстановления. Среди основных можно выделить усиление превентивной и антидопинговой работы, структурные реформы ВФЛА и региональных федераций", - говорится в сообщении.

12 августа ВФЛА в полном объеме оплатила World Athletics штраф в размере $6,3 млн. Российская сторона должна была погасить задолженность до 1 июля, но не сумела сделать этого в срок. В июле совет World Athletics принял решение рекомендовать внеочередному конгрессу организации лишить ВФЛА членства в World Athletics в случае неуплаты долга до 15 августа.