Конгресс Всемирной федерации керлинга пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре 2021 года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Конгресс Всемирной федерации керлинга пройдет в Санкт-Петербурге 9-11 сентября 2021 года. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Федерации керлинга России Ольга Жаркова.

Конгресс должен был пройти в Санкт-Петербурге в сентябре 2020 года.

"В связи с пандемией конгресс нынешнего года пройдет в формате онлайн 6 сентября, там будет утверждено, что следующая генеральная ассамблея и конгресс Всемирной федерации керлинга пройдут в Санкт-Петербурге, - сообщила Жаркова. - Нам пошли навстречу, мы очень благодарны - будем рады принять этот конгресс. И многие делегаты хотят посетить российский Санкт-Петербург".