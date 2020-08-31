{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Конгресс Всемирной федерации керлинга пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре 2021 года

Санкт-Петербург должен был принять конгресс в сентябре 2020 года, но из-за пандемии он пройдет в формате онлайн

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Конгресс Всемирной федерации керлинга пройдет в Санкт-Петербурге 9-11 сентября 2021 года. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Федерации керлинга России Ольга Жаркова.

Конгресс должен был пройти в Санкт-Петербурге в сентябре 2020 года.

"В связи с пандемией конгресс нынешнего года пройдет в формате онлайн 6 сентября, там будет утверждено, что следующая генеральная ассамблея и конгресс Всемирной федерации керлинга пройдут в Санкт-Петербурге, - сообщила Жаркова. - Нам пошли навстречу, мы очень благодарны - будем рады принять этот конгресс. И многие делегаты хотят посетить российский Санкт-Петербург".

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Футбол в России
Мацуев: тренер Тедеско создал в "Спартаке" замечательную атмосферу
Музыкант отметил, что к лидерству команды в чемпионате России пока не нужно относиться серьезно
Читать полностью