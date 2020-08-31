Юниорский чемпионат мира по легкой атлетике 2022 года пройдет в Колумбии

ТАСС, 31 августа. Чемпионат мира по легкой атлетике 2022 года среди спортсменов не старше 20 лет пройдет в Колумбии. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Турнир состоится в городе Кали.

"Наши чемпионаты мира среди спортсменов до 20 лет - яркие и молодые, поэтому вполне уместно, что они должны проходить в ярком и молодом городе. У Кали есть значительный опыт проведения крупных мероприятий, и я уверен, что он проведет чемпионат с типичным латинским колоритом. Легкая атлетика в Южной Америке имеет гордую историю и породила некоторых великих звезд нашего спорта. Я надеюсь, что проведение чемпионата мира вдохновит поколение молодых колумбийцев и южноамериканцев пойти по пути легкой атлетики", - сказал президент World Athletics Себастьян Коу.

"Кали очень рад возможности приветствовать лучших молодых спортсменов мира в Колумбии в 2022 году. Мы приложим все наши усилия для проведения успешных и запоминающихся соревнований и создания большого культурного, образовательного и спортивного наследия для молодежи всего мира", - сообщил президент колумбийской федерации легкой атлетики Рамиро Варела.

Юниорский чемпионат 2020 года должен был состояться в Найроби, но его перенесли на август 2021 года из-за коронавируса.