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Футбол в России

Мацуев: тренер Тедеско создал в "Спартаке" замечательную атмосферу

Музыкант отметил, что к лидерству команды в чемпионате России пока не нужно относиться серьезно

СУЗДАЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Народный артист России, музыкант и болельщик "Спартака" Денис Мацуев считает, что главный тренер команды Доменико Тедеско смог создать в клубе замечательную атмосферу. Об этом он рассказал журналистам в понедельник перед началом фестиваля "Alma mater: "Новые имена" в Суздале", отвечая на вопрос о результатах, которые показывает "Спартак".

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В субботу "Спартак" дома обыграл "Арсенал" (2:1) и возглавил таблицу Тинькофф - Российской премьер-лиги.

"Сейчас только начало, шесть туров, я не думаю, что серьезно к этому надо относиться. Всего очко разницы от "Зенита". Это только самое начало, мы ищем свою игру, я вижу, что у Тедеско замечательная атмосфера в коллективе. Главное, чтобы все были здоровы, без травм, а дальше - футбол", - сказал музыкант.

В следующем туре "Спартак" сыграет в гостях против столичного ЦСКА. Матч пройдет после паузы, связанной с играми национальных сборных.

Теги
Российский футболМацуев, Денис ЛеонидовичТедеско, Доменико
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