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US Open

Российская теннисистка Грачева вышла во второй круг US Open

Дебютантка турниров серии Большого шлема победила испанку Паулу Бадосу

ТАСС, 31 августа. Российская теннисистка Варвара Грачева победила испанку Паулу Бадосу в матче первого круга US Open.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу 20-летней Грачевой.

Во втором круге Грачева встретится с победительницей матча между француженкой Кристиной Младенович (30-й номер посева) и американкой Хэйли Бэптист.

Грачева занимает 102-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Она впервые играет в основной сетке турнира серии Большого шлема. 22-летняя Бадоса находится на 94-й строчке, на прошлогоднем US Open она также выбыла в первом круге.

Турнир завершится 13 сентября, его призовой фонд составляет $53,4 млн. Действующей победительницей US Open является канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия из-за возможности заражения коронавирусом. Соревнования проходят без зрителей.

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