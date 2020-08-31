Россиянин Донской выбыл в первом круге US Open

ТАСС, 31 августа. Российский теннисист Евгений Донской проиграл аргентинцу Хуану Игнасио Лондеро в матче первого круга US Open.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 7:5 в пользу 27-летнего аргентинца.

Во втором круге Лондеро встретится с победителем матча между хорватом Борной Чоричем (27-й номер посева) и испанцем Пабло Андухаром.

30-летний Донской располагается на 114-м месте рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На US Open он доходил до третьего круга, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.

Лондеро занимает 62-ю строчку мирового рейтинга. На прошлогоднем US Open он выбыл во втором круге. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Roland Garros.

Турнир завершится 13 сентября, его призовой фонд составляет $53,4 млн. Действующим победителем US Open является испанец Рафаэль Надаль, который отказался от участия из-за возможности эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.