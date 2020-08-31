Международный фестиваль по спортивной борьбе планируют провести в Дербенте в ноябре

МАХАЧКАЛА, 31 августа. /ТАСС/. Власти дагестанского города Дербент планируют в ноябре провести международный фестиваль по спортивной борьбе. Об этом в понедельник в Instagram сообщил мэр Дербента Хизри Абакаров.

"Сегодня встретился с президентом Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), олимпийским чемпионом Михаилом Мамиашвили, главным тренером сборной России по вольной борьбе Дзамболатом Тедеевым и заместителем председателя наблюдательного совета ФСБР Георгием Брюсовым. Мы обсудили возможность проведения в начале ноября в Дербенте, на крепости Нарын-Кала, международного фестиваля по спортивной борьбе. Профинансирует соревнования мой друг, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов", - написал Абакаров.

Он сообщил, что в ходе встречи "проговорили детали, пришли к общему мнению, что Дербент может стать прекрасной площадкой для популяризации вольной и греко-римской борьбы".

"В ближайшее время представители федерации [спортивной борьбы России] приедут в Дербент, чтобы осмотреть место проведения спортивных фестивалей, которые можно проводить в нашем городе ежегодно. Если эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, будет благоприятной, то первый турнир состоится уже в этом году. Уверен, вам всем очень понравится. Мы планируем в дни спортивного фестиваля отметить и День города Дербента", - заключил мэр.

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек и площадью 70 кв. км.