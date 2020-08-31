Представление возможных соперников ФК "Краснодар" в раунде плей-офф квалификации ЛЧ

ТАСС, 31 августа. Бронзовый призер чемпионата России по футболу "Краснодар" в понедельник узнал потенциальных соперников по раунду плей-офф квалификации Лиги чемпионов, ими стали греческий ПАОК и португальская "Бенфика". Жеребьевка третьего раунда отбора главного еврокубка состоялась в швейцарском Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Краснодарцы должны были начать выступление в Лиге чемпионов с третьего отборочного раунда, но после того, как в прошлом розыгрыше Лиги Европы в полуфиналы вышли команды, гарантировавшие себе участие в главном еврокубковом турнире в сезоне-2020/21, российский клуб автоматически поднялся в раунд плей-офф. Французский "Ренн", который должен был стартовать с того же раунда пути представителей лиг, получил путевку в групповой этап. Перемещения команд по сетке квалификации произошли на основе таблицы коэффициентов УЕФА - после повышения "Ренна" из занимающей пятое место в таблице Франции вакантное место в раунде плей-офф перешло клубу из России, которая занимала шестое место в таблице при определении числа клубов, которое та или иная страна делегирует в еврокубки на сезон-2020/21. Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов состоится 1 сентября, но "Краснодар" уже знает пару, победитель которой достанется ему в соперники. Это произошло потому, что в пути представителей лиг, где выступает российский клуб, в раунде плей-офф разыгрываются две путевки в групповой раунд. Здесь сеянными в ходе жеребьевки будут португальская "Бенфика" или украинское "Динамо" (Киев) или же их соперники - греческий ПАОК и нидерландский АЗ. С учетом того, что российские и украинские клубы с 2014 года разводятся при жеребьевках еврокубков, соперником "Краснодара" не может стать победитель пары, в которой выступают киевляне. Матчи между "Краснодаром" и победителем пары ПАОК - "Бенфика" состоятся 22-23 и 29-30 сентября. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой турнир Лиги чемпионов, а проигравший выступит в основной сетке Лиги Европы. Серебряный призер чемпионата Греции с нотками российского футбола Клуб из города Салоники в сезоне-2019/20 не смог защитить чемпионский титул и занял второе место в чемпионате Греции, отстав на семь очков от завоевавшего титул "Олимпиакоса". Лучшим бомбардиром ПАОКа в прошлом сезоне, который завершился 19 июля, стал польский нападающий Кароль Свидерский, на счету которого 11 мячей. От лучшего нападающего турнира Юссефа Эль-Араби из "Олимпиакоса" он отстал на девять мячей.

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Связь ПАОКа с российским футболом не ограничивается личностью президента клуба Ивана Саввиди, который ранее занимал аналогичную должность в "Ростове" и СКА из Ростова-на-Дону. В разные годы за команду выступали защитник сборной России Омари Тетрадзе, а также ранее игравшие в чемпионате России полузащитники Понтус Вернблум (ЦСКА) и Маурисио ("Ахмат", "Зенит"). В команде продолжает выступать экс-нападающий "Ахмата" Лео Жаба. "Краснодар" уже встречался с ПАОКом в сезоне-2015/16 в групповом турнире Лиги Европы, тогда российский клуб в Греции сыграл вничью (0:0), а дома одержал победу (2:1). Также с командой из Салоников в разные годы встречались ЦСКА, "Рубин" и "Спартак". В шести играх клуб из Греции смог одержать одну победу (3:2), над красно-белыми, благодаря которой вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов-2018/19. Из пяти оставшихся встреч четыре завершились вничью, единственную победу одержал ЦСКА (1:0). В Лиге чемпионов ПАОК ни разу не доходил дальше раунда плей-офф квалификации. В Лиге Европы лучшим результатом для команды стал выход в 1/16 финала в сезонах-2010/11, 2011/12, 2013/14 и 2016/17. В сезоне-1973/74 греки показали свой максимум, дойдя до четвертьфинала Кубка обладателей кубков; на этой стадии потенциальный соперник "Краснодара" по сумме двух игр проиграл итальянскому "Милану" (0:3, 2:2). "Бенфика" - старый знакомый российских клубов "Бенфика" - самый успешный клуб в истории португальского футбола. Из 86 розыгрышей чемпионата страны команда в 81-м случае занимала место в призовой тройке, 37 раз из них завоевывая титул. В прошлом сезоне лиссабонцы стали вторыми, отстав от ставшего чемпионом "Порту" на пять очков. В финале Кубка Португалии "Бенфика" также уступила "Порту" (1:2).

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