Тесты на коронавирус двух футболистов ПСЖ показали сомнительный результат

ТАСС, 31 августа. Два футболиста французского "Пари Сен-Жермен" могут быть заражены коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Тесты игроков, имена которых не называются, показали сомнительный результат. Они хорошо себя чувствуют и соблюдают необходимые санитарно-эпидемиологические меры.

В прошедшем сезоне ПСЖ стал чемпионом Франции, обладателем кубка страны и Кубка французской лиги. Также команда впервые дошла до финала Лиги чемпионов, в котором уступила германской "Баварии" (0:1).

Чемпионат Франции стартовал 21 августа, прошлогодний розыгрыш был досрочно завершен после 28 сыгранных туров. На данный момент ПСЖ не провел ни одного матча из-за позднего завершения прошлого сезона, в первом матче 10 сентября команда на выезде сыграет с "Лансом".