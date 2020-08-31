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Футбол во Франции

Тесты на коронавирус двух футболистов ПСЖ показали сомнительный результат

Игроки, имена которых не называются, чувствуют себя хорошо

ТАСС, 31 августа. Два футболиста французского "Пари Сен-Жермен" могут быть заражены коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Тесты игроков, имена которых не называются, показали сомнительный результат. Они хорошо себя чувствуют и соблюдают необходимые санитарно-эпидемиологические меры.

В прошедшем сезоне ПСЖ стал чемпионом Франции, обладателем кубка страны и Кубка французской лиги. Также команда впервые дошла до финала Лиги чемпионов, в котором уступила германской "Баварии" (0:1).

Чемпионат Франции стартовал 21 августа, прошлогодний розыгрыш был досрочно завершен после 28 сыгранных туров. На данный момент ПСЖ не провел ни одного матча из-за позднего завершения прошлого сезона, в первом матче 10 сентября команда на выезде сыграет с "Лансом".

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