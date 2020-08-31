Тетрадзе: футболист Миранчук для адаптации в "Аталанте" должен учить итальянский язык

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук для адаптации в "Аталанте" должен как можно скорее начать изучать итальянский язык. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборных СССР, СНГ и России Омари Тетрадзе, который в 1996-1999 годах выступал за итальянскую "Рому".

30 августа "Локомотив", за который с 2013 года выступал Миранчук, объявил о том, что клуб достиг принципиальной договоренности о переходе игрока в "Аталанту". По информации Tuttomercatoweb, 24-летний футболист в среду прилетит в Италию для подписания контракта с новым клубом. Полузащитник пройдет медосмотр и сдаст тест на коронавирус.

"Желаю Алексею Миранчуку удачи и успехов в дальнейшей карьере в Италии, - сказал Тетрадзе. - В "Локомотиве" он был лидером, команде будет его не хватать. Последние игры без этого футболиста у железнодорожников совершенно другая команда. А то, что он может прибавить в мастерстве, не сомневаюсь, Миранчук играющий парень".

"Алексею, чтобы лучше и быстрее адаптироваться к новой команде, жизни в стране, нужно как можно скорее выучить язык, - подчеркнул собеседник агентства. - Итальянский учиться легко, за месяц можно уже хорошо его понимать, а через три-четыре месяца и самому начать разговаривать. На английском в команде тоже можно общаться, но лучше это делать на итальянском. Поэтому я бы посоветовал ему сразу взять себе учителя, а еще лучше начал бы учить слова уже со вчерашнего дня, 30 августа".

По словам Тетрадзе, итальянский чемпионат не прощает ошибок, и в каждом матче там нужно выкладываться с полной отдачей. "Итальянский футбол немного отличается от российского чемпионата, там на каждую игру нужно выходить и выкладываться с полной отдачей. Не прощают, если одну игру сыграл, вторую провалил. Через раз будешь играть, шансов мало попасть в основной состав. Нужна стабильность в игре, профессиональное отношение к себе в первую очередь, поэтому Алексей должен поставить перед собой цель, что он хочет от этого чемпионата", - отметил он.

Сезон-2020/21 в чемпионате Италии начнется 19 сентября. По итогам прошлого сезона "Аталанта" заняла третье место и во второй раз подряд попала в число участников группового турнира Лиги чемпионов. В прошлом розыгрыше главного еврокубка итальянская команда дошла до четвертьфинала, где уступила будущему финалисту французскому ПСЖ - 1:2.