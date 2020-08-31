World Athletics подтвердила получение плана восстановления ВФЛА

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) получила от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) дорожную карту с информацией об усилении антидопинговой деятельности. Об этом ТАСС сообщили в World Athletics.

Ранее ВФЛА сообщила, что проект плана первоочередных мероприятий для дальнейшего восстановления направлен в World Athletics.

"World Athletics может подтвердить, что рабочая группа получила проект плана восстановления от Всероссийской федерации легкой атлетики, как того требовали условия, выдвинутые советом World Athletics 30 июля 2020 года. Теперь рабочая группа рассмотрит этот план и сообщит ВФЛА обо всех улучшениях, которые необходимо будет включить в него к 30 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Комиссия по восстановлению ВФЛА до 31 августа должна была отправить в международную федерацию обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. После того как рабочая группа World Athletics рассмотрит и одобрит этот документ (крайний срок - 30 сентября), международная федерация возобновит выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам.

12 августа ВФЛА в полном объеме оплатила World Athletics штраф в размере $6,3 млн. Российская сторона должна была погасить задолженность до 1 июля, но не сумела сделать этого в срок. В июле совет World Athletics принял решение рекомендовать внеочередному конгрессу организации лишить ВФЛА членства в World Athletics в случае неуплаты долга до 15 августа.