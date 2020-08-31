В НХЛ не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 31 августа. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не обнаружила новых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди участников плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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С 23 по 29 августа было проведено 2 814 тестов. Тестирование всех участников плей-офф проводится на ежедневной основе. НХЛ объявляет об отсутствии зараженных шестую неделю подряд - с 18 июля.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа с квалификационного раунда плей-офф. На данный момент проходят матчи второго раунда. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне.

Финалы конференций и Кубка Стэнли примет Эдмонтон. Все матчи проходят без зрителей.