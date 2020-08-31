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НХЛ

В НХЛ не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

НХЛ объявляет об отсутствии зараженных шестую неделю подряд

ТАСС, 31 августа. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не обнаружила новых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди участников плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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С 23 по 29 августа было проведено 2 814 тестов. Тестирование всех участников плей-офф проводится на ежедневной основе. НХЛ объявляет об отсутствии зараженных шестую неделю подряд - с 18 июля.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа с квалификационного раунда плей-офф. На данный момент проходят матчи второго раунда. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне.

Финалы конференций и Кубка Стэнли примет Эдмонтон. Все матчи проходят без зрителей.

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