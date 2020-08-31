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Футбол во Франции

Стал известен характер травмы футболиста "Монако" Головина

Россиянин повредил подколенное сухожилие левой ноги

ТАСС, 31 августа. Полузащитник "Монако" Александр Головин получил травму подколенного сухожилия левой ноги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Головин получил повреждение в воскресенье в матче второго тура чемпионата Франции с "Мецем" (1:0) на 16-й минуте встречи и был заменен.

О сроках восстановления футболиста не сообщается.

25 августа был обнародован состав сборной России на первые матчи Лиги наций, в который был включен Головин. В воскресенье стало известно, что вместо него вызван Даниил Фомин из московского "Динамо". Первый матч сборной России в Лиге наций пройдет 3 сентября в Москве против команды Сербии.

Головину 24 года, он перешел в "Монако" в 2018 году из ЦСКА. В предыдущем сезоне чемпионата Франции Головин провел 25 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

"Монако" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав четыре очка в двух матчах. В следующем туре подопечные Нико Ковача 13 сентября встретятся дома с "Нантом".

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