Стал известен характер травмы футболиста "Монако" Головина

Соболев и Фомин вызваны в расположение сборной России по футболу

Головин получил повреждение в воскресенье в матче второго тура чемпионата Франции с "Мецем" (1:0) на 16-й минуте встречи и был заменен.

О сроках восстановления футболиста не сообщается.

25 августа был обнародован состав сборной России на первые матчи Лиги наций, в который был включен Головин. В воскресенье стало известно, что вместо него вызван Даниил Фомин из московского "Динамо". Первый матч сборной России в Лиге наций пройдет 3 сентября в Москве против команды Сербии.

Головину 24 года, он перешел в "Монако" в 2018 году из ЦСКА. В предыдущем сезоне чемпионата Франции Головин провел 25 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

"Монако" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав четыре очка в двух матчах. В следующем туре подопечные Нико Ковача 13 сентября встретятся дома с "Нантом".