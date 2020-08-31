Чалов покинул расположение молодежной сборной России по футболу

Чалов 24 августа был включен в состав молодежной сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года против команд Болгарии и Польши. 15 августа в матче первого тура против подмосковных "Химок" чемпионата России Чалов получил небольшое повреждение колена.

Отмечается, что проблемы с коленом не представляют серьезной угрозы для 22-летнего Чалова, но требуют нескольких дней для реабилитационного лечения и обследования. Таким образом, участие Чалова в матчах молодежной сборной России невозможно.

Матч Россия - Болгария пройдет 4 сентября на стадионе "Арена-Химки", со сборной Польши российская команда встретится 8 сентября в Лодзи.

Сборная России выступает в группе 5 с командами Болгарии, Латвии, Польши, Сербии и Эстонии, россияне провели шесть матчей и занимают первое место в группе, набрав 14 очков, у идущих вторыми поляков на одну игру меньше и 10 очков в активе. В финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет в Венгрии и Словении, выйдут победители групп и пять лучших вторых команд в девяти группах. С 24 по 31 марта 2021 года в рамках финальной стадии пройдет групповой турнир, плей-офф с участием четырех победителей и двух лучших вторых команд состоится с 31 мая по 6 июня, финал пройдет в Любляне.

В текущем сезоне Чалов провел в составе ЦСКА три матча и отдал одну голевую передачу. Клуб после шести туров занимает пятое место. В сезоне-2018/19 Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России.