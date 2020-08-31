Ибрагимович продлил контракт с "Миланом" на один сезон

ТАСС, 31 августа. Шведский футболист Златан Ибрагимович продлил контракт с итальянским "Миланом" на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года. Отмечается, что 38-летний форвард присоединился к команде на тренировочной базе и принял участие в первой тренировке.

В сезоне-2020/21 нападающий провел 18 матчей, забил 10 мячей и сделал пять голевых передач. Швед стал самым возрастным игроком в истории Серии А, забившим 10 мячей в течение одного сезона.

Ибрагимович вернулся в "Милан" в декабре 2019 года, подписав контракт до конца сезона. Ранее он уже выступал в составе миланского клуба с 2010 по 2012 год, став с командой чемпионом Италии (2011) и обладателем суперкубка страны (2011). На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран, а в составе английского "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы. За сборную Швеции форвард провел 116 матчей, в которых отличился 62 раза, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.