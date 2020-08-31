Олейник может провести поединок в UFC в декабре

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник планирует провести следующий поединок в декабре. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Ранее стало известно, что Олейник перенес несколько операций на руке и пропустит шесть недель.

"Запросил у UFC бой на декабрь", - сказал Олейник.

В последнем поединке россиянин 8 августа уступил американцу Деррику Льюису техническим нокаутом во втором раунде.

Всего на счету 43-летнего спортсмена 59 побед, 14 поражений и одна ничья.