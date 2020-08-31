{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Олейник может провести поединок в UFC в декабре

В последнем бою 43-летний россиянин уступил американцу Деррику Льюису техническим нокаутом
Алексей Олейник Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Алексей Олейник
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник планирует провести следующий поединок в декабре. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

На эту тему

Ранее стало известно, что Олейник перенес несколько операций на руке и пропустит шесть недель.

"Запросил у UFC бой на декабрь", - сказал Олейник.

В последнем поединке россиянин 8 августа уступил американцу Деррику Льюису техническим нокаутом во втором раунде.

Всего на счету 43-летнего спортсмена 59 побед, 14 поражений и одна ничья.

Теги
ММА
ММА
Российский боец Олейник перенес несколько операций и выбыл на шесть недель
Хирургическое вмешательство спортсмену потребовалось после боя с американцем Дерриком Льюисом
Читать полностью