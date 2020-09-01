"Ростов" узнает соперника по третьему отборочному раунду футбольной Лиги Европы

ТАСС, 1 сентября. Российский футбольный клуб "Ростов" во вторник узнает соперника по третьему отборочному раунду Лиги Европы. Жеребьевка данной стадии турнира пройдет в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне, начало - 14:00 мск.

Команда из Ростова-на-Дону завоевала право выступить на международной арене по итогам сезона-2019/20, в котором заняла пятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). "Ростов" пятый раз в истории выступит в еврокубках - в 1999 и 2000 годах он играл в Кубке Интертото, а в сезоне-2014/15 в раунде плей-офф Лиги Европы по сумме двух игр уступил турецкому "Трабзонспору" (0:2, 0:0). Лучший результат клуб показал в сезоне-2016/17, когда пробился через квалификацию в Лигу чемпионов, обыграв бельгийский "Андерлехт" (2:2, 2:0) и голландский "Аякс" (1:1, 4:1). В группе "Ростов" противостоял испанскому "Атлетико" (0:1, 1:2), немецкой "Баварии" (0:5, 3:2) и голландскому ПСВ (2:2, 0:0), занял третье место и вышел в плей-офф Лиги Европы, где в 1/16 финала победил чешскую "Спарту" (4:0, 1:1), а в 1/8 финала уступил английскому "Манчестер Юнайтед" (1:1, 0:1).

Клуб на протяжении трех сезонов не участвовал в еврокубках, но попала в число сеяных. Это произошло благодаря рейтингу России в таблице коэффициентов УЕФА, результатам команды в сезоне-2016/17 и участию в прошлом розыгрыше на решающих стадиях турнира клубов, гарантировавших себе место в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21. Произошли изменения в сетках обоих еврокубков, затронувшие "Ростов" и "Краснодар". Последний благодаря этому автоматически прошел в раунд плей-офф.

"Ростов" в первом матче еврокубкового сезона избежит встречи с другими сеяными клубами - английским "Тоттенхэмом", швейцарским "Базелем", турецким "Бешикташем", португальским "Спортингом", ПСВ, чешской "Викторией", греческим АЕКом, австрийским ЛАСКом, хорватской "Риекой", а также с несколькими командами, которые участвуют во втором отборочном раунде Лиги Европы. В соперники подопечным Валерия Карпина может достаться бельгийский "Шарлеруа", турецкий "Аланьяспор", датский "Сённерйюск", кипрский "Анортосис", швейцарский "Санкт-Галлен", сербская "Войводина" или хорватская "Локомотива". Также оппонентом может стать победитель одного из матчей более ранней стадии Лиги Европы.

В связи с пандемией коронавируса лучшая команда противостояния в отборочных этапах определяется по итогам одного матча. Встречи дома и на выезде возобновятся с группового этапа.

Формальная жеребьевка для "Краснодара"

За час до начала жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги Европы в Ньоне пройдет аналогичная церемония раунда плей-офф Лиги чемпионов. На этой стадии выступление на международной арене начнет бронзовый призер чемпионата России "Краснодар". Для отечественного клуба жеребьевка будет формальностью.

В рамках жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов стало известно, что "Краснодар" сыграет с победителем противостояния между греческим ПАОКом и португальской "Бенфикой". В пути представителей лиг, где выступает российский клуб, в раунде плей-офф разыгрываются две путевки в групповой раунд. Здесь сеяными будут португальская "Бенфика" и украинское "Динамо" (Киев) или же их соперники - греческий ПАОК и голландский АЗ. Российские и украинские клубы с 2014 года разводятся при жеребьевках еврокубков, поэтому соперником "Краснодара" не может стать победитель пары, в которой выступают киевляне.

В решающем раунде отбора Лиги чемпионов противостояния будут состоять из двух игр. Матчи "Краснодара" пройдут 22-23 и 29-30 сентября. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой турнир Лиги чемпионов, а проигравший выступит в основной сетке Лиги Европы.

В квалификации Лиги Европы также выступает московское "Динамо" - бело-голубые 31 августа узнали соперника по второму раунду отбора, им стал грузинский "Локомотив". Единственная игра между командами пройдет 17 сентября на поле тбилисского клуба. Жеребьевка во вторник определит соперника для победителя данной пары по третьему отборочному раунду.

В групповом турнире Лиги чемпионов РПЛ представят чемпион и вице-чемпион - петербургский "Зенит" и московский "Локомотив". Выступление в Лиге Европы с этой же стадии начнет столичный ЦСКА.