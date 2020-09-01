Первый этап строительства Дальневосточного учебно-спортивного центра завершат в 2020 году

ХАБАРОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Строительные работы первого этапа Дальневосточного учебно-спортивного центра подготовки завершат в декабре 2020 года. Об этом сообщил на пресс-подходе в Хабаровске во вторник министр спорта России Олег Матыцин.

"Компания, которая выполняет работы, не сомневается, что они будут завершены до конца декабря, первый этап. По качеству на сегодняшний день претензий нет, посмотрим, как объект будет эксплуатироваться. Я надеюсь, будут только положительные отзывы, когда откроется стадион и начнет работать аудиторный корпус", - сказал Матыцин после осмотра объекта.

Как подчеркнул ректор Дальневосточной государственной академии физической культуры Сергей Галицын, на первом этапе будут возведены учебный корпус и общежитие на 100 мест.

Строительство центра ведется по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" для Дальневосточной государственной академии физической культуры в Хабаровске. Проектом предусмотрено возведение общежития, универсальных спортзалов, крытого катка с искусственным льдом. Также будут построены крытый легкоатлетический манеж с трибунами на 200 мест и открытое легкоатлетическое ядро.

Предполагается, что после открытия учебно-спортивного центра в нем будут проходить подготовку сборные команды России перед соревнованиями в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.